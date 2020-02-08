ارتفاع تكلفة انبعاثات غازات الدفيئة في أوروبا خلال 2020

المصدر: نيويورك - د ب أ

أظهر استطلاع للرأي أنه من المرجح أن ترتفع تكلفة انبعاثات غازات الدفيئة في أوروبا خلال العام الجاري لتصل إلى معدل قياسي في الوقت الذي يكثف فيه صناع السياسات الجهود لكبح جماح التلوث الذي يسبب التغير المناخي.

وأفاد استطلاع لتسع جهات ومحللين في سوق الانبعاثات الكربونية الذي تقدر قيمته بـ66 مليار دولار، بأن تصاريح الانبعاثات في سوق الكربون بالاتحاد الأوروبي قد تزيد بواقع الثلث في 2020 ليكون العام الرابع على التوالي الذي يشهد زيادات في المعدل السنوي. ودفعت زيادة تكاليف الانبعاثات بالفعل شركات الكهرباء إلى إغلاق مصانع فحم واستخدام الغاز الطبيعي في معظم الأحيان، حسبما ذكرت «بلومبرغ».