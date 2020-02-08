ألمانيا تستشرف عصر البطاريات الكهربائية

المصدر: كايزرسلاوترن - د ب أ

أعرب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير عن أمله في عصر نهضة لإنتاج البطاريات الكهربائية في ألمانيا.

وقال ألتماير أمس في مدينة كايزرسلاوترن، حيث تعتزم شركة أوبل للسيارات إنتاج خلايا البطاريات للسيارات الكهربائية مع الشركة الأم مجموعة (بي إس إيه) والشركة الفرنسية الفرعية «توتال»: «هناك منظور مستقبلي بأن يعود إنتاج خلايا البطاريات، التي اعتقدنا أنها فُقدت في ألمانيا وأوروبا لفترة طويلة، في هذا الموقع».

وتابع الوزير الألماني: «يعد ذلك قرارا سياسيا صناعيا من الدرجة الأولى»، لافتا إلى أن الحكومة الاتحادية تعتزم المشاركة في هذا الاستثمار أيضا. وبحسب شركة أوبل، من المقرر استثمار نحو ملياري يورو في أكبر إنتاج لخلايا البطاريات للسيارات الكهربائية في ألمانيا.

ومن المقرر تدشين المصنع في منطقة بفالتس جنوب غربي ألمانيا في عام 2024، ويتوقع أن يوفر نحو ألفي فرصة عمل.