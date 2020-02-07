تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية بفعل ضعف طلب منطقة اليورو

المصدر: (برلين - رويترز)

أظهرت بيانات انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في ديسمبر الماضي بفعل ضعف الطلب من دول أخرى في منطقة اليورو.

مما يشير إلى أن تراجع التصنيع سيواصل كبح النمو الكلي.

وذكر مكتب الإحصاءات أن عقود شراء السلع المصنعة تراجعت 2.1% عن الشهر السابق. وكان هذا أكبر تراجع منذ فبراير.

ومقارنة مع متوسط توقعات لرويترز بزيادة 0.6%. وتم تعديل قراءة نوفمبر بالرفع إلى نزول بنسبة 0.8% من تراجع أُعلن سابقاً بنسبة 1.3%.

وقالت وزارة الاقتصاد: إن تقلبات شديدة في الطلب الأجنبي على معدات النقل الكبيرة تشكل نحو ثلث تراجع الطلب في ديسمبر. وتظل التوقعات للاقتصاد الصناعي منخفضة.

ويعاني المصنعون المعتمدون على التصدير في ألمانيا من تراجع الطلب من الخارج، وأيضاً من ضبابية تكتنف النشاط مرتبطة بنزاعات تجارية وقرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.