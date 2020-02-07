تحالف «بلوك تشين» جديد لعمليات صيانة قطاع الطيران

المصدر: جنيف - البيان

أعلنت شركة «سيتا»، مزوّد خدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، بالتعاون مع عدد من شركاء القطاع، عن إطلاق تحالف «بلوك تشين» لعمليات الصيانة والإصلاح والتجديد، بهدف تقييم إمكانية استخدام «بلوك تشين» لتتبع ومراقبة وتسجيل أجزاء الطائرات وحالتها.

ويضم التحالف الجديد والذي يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع، عدداً من المؤسسات الرائدة التي تغطي مختلف جوانب عمليات الصيانة والإصلاح والتجديد، بدءاً من عمليات التصنيع والإصلاح، ووصولاً إلى الخدمات اللوجستية والعقود الذكية المرتبطة بها.

وتشمل قائمة أعضاء التحالف حالياً شركات «بولوري لوجيستيكس»، و«كاثي باسيفيك»، و«فلاي دوكس»، و«هونج كونج لهندسة الطائرات المحدودة – هايكو»، و«رامكو سيستمز»، و«ويليس» لتمويل عقود الإيجار، وبدعم من شركة «كلايد أند كو». حيث جرى مناقشة فكرة التحالف للمرة الأولى في عام 2019 خلال فعالية نظمتها شركة «هايكو».

والتي استقطبت مختلف العاملين ضمن القطاع بهدف إرساء معايير عالمية لاستخدام تقنية بلوك تشين في تتبع حالة أجزاء الطائرات المختلفة.

وسيقوم التحالف خلال الأشهر القادمة بإطلاق عملية إثبات مفهوم تهدف إلى توضيح استخدامات تقنية «بلوك تشين» لتتبع وتسجيل حركة وتاريخ صيانة الأجزاء رقمياً لدى مجموعة واسعة من كبار الشركات في القطاع. ويشمل ذلك شركات الطيران، وشركات التأجير، ومصنّعي المعدّات الأصلية مثل مصنّعي المحركات، وشركات الخدمات اللوجستية، وخدمات الصيانة.