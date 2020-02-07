أرباح نوكيا تزيد لأكثر من الضعف خلال 2019

المصدر: (استوكهولم - د ب أ)

أعلنت شركة «نوكيا» أن صافي أرباحها قد زاد لأكثر من الضعف في الربع الأخير 2019.

وبلغ صافي الربح 563 مليون يورو (619 مليون دولار) في الربع الأخير، مقارنة بـ 203 ملايين يورو في الفترة نفسها من العام السابق له.

وسجلت الشركة صافي مبيعات 6.9 مليارات يورو.وقالت نوكيا إنها تواصل الاستثمار في الجيل الخامس، وسط منافسة قوية من منافسين مثل هواوي الصينية وإريكسون السويدية.

وأضافت أن لديها 66 صفقة تجارية تتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس، و19 شبكة حية. وفي الربع الثالث الذي انتهى في سبتمبر 2019، أعلنت أن لديها 48 عقداً و15 شبكة حية.

وبالنسبة للعام 2019 بالكامل، قالت نوكيا إن المبيعات زادت 1% على أساس ثبات العملات لتصل إلى 23 مليار يورو، بينما بلغ صافي الربح 18 مليون يورو، على عكس الخسارة التي سجلت في 2018، وقدرها 540 مليون يورو.