«دبي التجاري العالمي» ينال شهادة «جرين جلوب»

المصدر: دبي - البيان

منحت مؤسسة «جرين جلوب»، أعلى هيئة معيارية عالمية للاستدامة، مركز دبي التجاري العالمي شهادة تقدير، لالتزامه بتحقيق الاستدامة ليصبح مركز الفعاليات الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يحصل على هذه الشهادة.

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي: إنه لمن دواعي سرورنا أن يكون مركز دبي التجاري العالمي أول مركز للفعاليات على مستوى المنطقة يحصل على شهادة اعتماد من جرين جلوب.

ويأتي هذا بفضل المبادرات الاستراتيجية التي تتبنّاها دولة الإمارات وتهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام للأجيال القادمة.

وأضاف: لقد عزّز المركز مكانته في مجال الاستدامة بفضل تطبيق استراتيجيات استدامة فعّالة، ولا يزال يتّبع نهجاً مرناً في تطوير المبادرات التي تُسهم في تحقيق التحوّل المستدام في قطاع الفعاليات في منطقة الشرق الأوسط.

واستطرد يقول: «إن مركز دبي التجاري العالمي يتمتع حالياً بمكانة محورية من حيث التأثير الذي يحقّقه على صعيد الاستدامة البيئية التي تمثّل إحدى أولوياتنا الرئيسية على المستوى العالمي.

وفي إطار هذا الطلب المتزايد على مبادرات التحوّل نحو الممارسات المستدامة، فسوف نواصل تهيئة السبل من أجل تعزيز نهج الاستدامة في الفعاليات التي ننظمها ونستضيفها في مركز دبي التجاري العالمي.