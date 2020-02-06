«إيرباص» توقف تجميع طائراتها في الصين

المصدر: (باريس - أ ف ب)

أعلنت مجموعة إيرباص للطيران، أمس، أن خط تجميع طائرات إيرباص إيه 320 في تيانجين بالقرب من بكين قد أغلق لفترة غير محددة بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة، إن «القيود المفروضة على السفر في البلاد وعلى المستوى الدولي تطرح تحديات لوجستية.

موقع تيانجين للتجميع النهائي مغلق حالياً». وأوضح متحدث باسم الشركة أنّ منشآت تيانجين كانت «مغلقة لمناسبة أعياد العام الصيني الجديد.

وجرى إرجاء إعادة فتحها» بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال مصنّع الطائرات الأوروبي الذي أوضح أنّه تأثر «بصورة شاملة»، إنّ «إيرباص تراقب عن كثب تطوّر وضع فيروس كورونا المستجد وتنفذ توصيات منظمة الصحة العالمية».

وأضاف البيان، أنّ «إيرباص الصين تتابع طلبات الحكومة الصينية من أجل العمل عن بعد، الأمر الذي تسهّله المجموعة من خلال معدّات معلوماتية تجعل العاملين في كل المواقع، بما في ذلك في تيانجين، غير مضطرين للتنقل».

وعلاوة على خط التجميع النهائي في تيانجين، لدى إيرباص خطا تجميع مماثلان في تولوز لإنتاج طائرات إيرباص إيه 319/320/321، وستنشئ خطاً آخر في 2021. كما أنّ لديها خط تجميع آخر في شمال ألمانيا، أربعة في هامبروغ، بالإضافة إلى آخر في جنوب الولايات المتحدة في موبايل.