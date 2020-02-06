توقعات بتأثير محدود لـ«كورونا» على السفر عالمياً

المصدر: (لندن - رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لآي.إيه.جي الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) إن فيروس كورونا الجديد سيكون له تأثير هامشي فحسب على الطلب العالمي على السفر، وإن قطاع الطيران يتمتع بما يكفي من المتانة لامتصاص تراجع كبير في الاقتصاد الصيني.

وقد أُوقفت رحلات دولية إلى الصين من أنحاء العالم رداً على حالة الطوارئ الصحية المتفاقمة التي راح ضحيتها ما يقرب من 500 شخص، جميعهم تقريباً داخل البلاد، بينما أُلغي اجتماع لمسؤولين دوليين بقطاع الطيران في سنغافورة.

وقال رئيس آي.إيه.جي التنفيذي ويلي والش للصحفيين خلال قمة كابا للطيران: «قطاع الطيران قوي للغاية. قد نشهد بعض التأثير الهامشي».

كما أوقفت الخطوط الجوية البريطانية رحلات بين مطار هيثرو بلندن وبكين وشنغهاي، وهو ما يقول والش إنه يمثل واحداً بالمئة تقريباً من طاقة الشركة.

وليس هناك تأثير على شركات الطيران الأخرى التابعة للمجموعة، بما في ذلك إير لينجوس الأيرلندية وإيبريا الإسبانية، إذ إنهما لا تسيّران رحلات إلى الصين.

وقال والش، الذي سيتخلى عن المنصب في مارس، إنه لا يتوقع أن يجعل الفيروس الناس يحجمون عن السفر.