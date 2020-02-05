«اطلب أي شيء» خدمة من «كريم»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت منصة «كريم» أمس عن إطلاق خدمة «اطلب أي شيء» الجديدة عند الطلب في دبي، بهدف تطوير خدمة «كريم بوكس Careem Box» السابقة لتتيح الآن خدمات التوصيل عند الطلب.

وبموجب هذه الخطوة، يمكن للعملاء طلب واستلام كل الطرود المرغوبة من الأغراض الشخصية ومنتجات التجزئة.

والتي تتسع ضمن صندوق بأبعاد 32 × 32 × 32 وتزن 7 كغ كحد أقصى. وتبدأ أجور الخدمة الجديدة من 8 دراهم وتوفر خيارين من الخدمات عبر تطبيق «Careem NOW»:

خدمة الاستلام والتوصيل حيث يقوم العاملون باستلام أي غرض منسي أو طرد من صديق وتوصيله للعميل وخدمة التسوق والتوصيل حيث يقوم كابتن كريم بالتسوق نيابة عن العميل لشراء أغراض لا تتجاوز قيمتها 350 درهماً.