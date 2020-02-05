«رحلتي» تكشف عن أفضل الوجهات لإجازة الربيع

المصدر: دبي - البيان

طلقت «رحلتي» من دناتا للسفريات، وهي علامة سفر جديدة صممها الإماراتيون للمسافر الإماراتي 2019، مجموعة مختارة من الوجهات السياحية العائلية الرئيسية لربيع 2020.

وتهدف هذه المبادرة التي يقودها قسم «المشاريع الجديدة» من دناتا للسفريات، إلى تزويد المسافرين الإماراتيين الذين يبحثون عن مغامرات جديدة بفرصة اكتشاف وتجربة أكثر الأماكن الفريدة في العالم وخَلقِ ذكريات لا تنسى.

ويُعدُ فصل الربيع أفضل المواسم وأكثرها إقبالاً على السياحة، إذ يتميز بصفاء الجو وجمال الطبيعة المكسوة بحلتها الربيعية الخضراء الملونة.

وتكشف «رحلتي» هذا الربيع عن أفضل خياراتها للوجهات السياحية العائلية.

والتي يشرف على تفاصيلها مستشارون موثوقون في مجال السفر لتصميم رحلات وفق متطلبات ورغبات المسافر الإماراتي، وتشمل هذه الوجهات: إيرلندا، موريشيوس، البوسنة، أذربيجان، كينيا، روسيا، تشيلي وجنوب أفريقيا، وتتميز جميعها بالترفيه الثقافي والمناظر الطبيعية الخلابة والمذهلة.

وقالت رحاب منصور المدير العام لـ«رحلتي» من دناتا للسفريات: «يشكل فصل الربيع فرصة مثالية لسفر العائلات، إذ يوفر لجميع أفراد الأسرة عطلة مليئة بالنشاط والترفيه والمرح.

ونحن في «رحلتي» نحرص في البحث عن وجهات جديدة ومميزة، واخترنا هذه الدول بعناية كأفضل الوجهات لقضاء العطلات العائلية التي توفر لعملائنا تجربة فريدة ومميزة وتتماشى مع رؤيتنا في إلهام المجتمع الإماراتي، وبتوفير أفضل الوجهات السياحية ».

وأضافت أن وجود خبراء في قطاع السياحة من ذوي الخبرة في الدولة لتلبية جميع احتياجات مسافرينا، يجعل الرحلات تجربة لا تنسى».