تراجع مبيعات التجزئة في هونج كونج للشهر الـ11 على التوالي

المصدر: (هونج كونج - د ب أ)

تراجعت مبيعات التجزئة في هونج كونج خلال ديسمبر الماضي للشهر الـ11 على التوالي.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن مبيعات التجزئة تراجعت 19.4% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2018.

ويعد هذا التراجع الأطول الذي يتم تسجيله منذ عام 2016، حيث بدأ منذ فبراير 2018.

وألقى تقييد حركة السفر في يناير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد في البر الرئيسي الصيني بظلاله على مبيعات التجزئة، وزاد من التوقعات التشاؤمية بشأن نمو المبيعات.

وكانت المدينة قد أعلنت الاثنين، عن تسجيل أول انكماش اقتصادي سنوي منذ عقد من الزمان.