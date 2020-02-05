طيران الإمارات تدعم رحلة 3 مواطنات إلى القطب الشمالي

المصدر: دبي ـ البيان

دعمت طيران الإمارات، رحلة أميرة محمد الهرنكي المرزوقي وزميلتيها إلى منطقة القطب الشمالي، لدراسة التغيرات البيئية الناجمة عن الاحتباس الحراري.

وأميرة طالبة ماجستير إماراتية تسعى إلى قيادة التغيير البيئي وزيادة الوعي حول قضايا الاستدامة وتحفيز جيل الشباب في الإمارات.

وسافرت أميرة في يونيو 2019 في رحلة استمرت لستة أيام كسفيرة لـ«كلايمت فورس غلوبال» مع «مؤسسة 2041» وتحت مظلة برنامج «القيادة على الحافة».

وتتمثل مهمة المؤسسة في إلهام وإشراك الشباب ورجال الأعمال والسياسيين للمبادرة في اتخاذ إجراءات بيئية. ودعمت طيران الإمارات رحلة أميرة وميثاء الزعابي وشروق الشرهان إلى النرويج.

حيث انطلقن منها في رحلتهن الاستكشافية إلى القطب الشمالي. وكانت هذه رحلة أميرة الاستكشافية الثالثة، بعدما سافرت إلى القارة القطبية الجنوبية عامي 2015 و2016.

وخلال الرحلة الاستكشافية، شاهدت أميرة وزميلتاها عن قرب ذوبان الأنهار الجليدية وتحطم جبال الجليد.

ولم يسلم القطب الشمالي من التلوث البلاستيكي والحطام البحري، ما يؤكد الضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومكافحة آثار التغيرات المناخية.

وتتواصل أميرة باستمرار مع مدارس وجامعات محلية لعرض مغامراتها الاستكشافية والمساعدة في إلهام الجيل الجديد من رواد البيئة.

من خلال مراقبة استهلاك الموارد الطبيعية واستخدام الطاقة المتجددة وإعادة التدوير واعتماد ممارسات الاستدامة.

وتؤمن أميرة أن الخطوات البسيطة تساعد في إحداث تأثير إيجابي على المدى الطويل.

وافتتحت أميرة في سعيها لإيجاد طرق أخرى لإحداث تغيير، متجراً للغسيل الأخضر.

وذلك بهدف استخدام الأجهزة ذات الكفاءة البيئية والمنظفات القابلة للتحلل البيولوجي وللتخفيف من تأثير المصابغ على البيئة المحلية في دولة الإمارات.

ويعد المتجر الأول من نوعه في رأس الخيمة.