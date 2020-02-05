2.6 المعدل المتوقع لزيارات ضيف إكسبو المحلي.. و1.2 للدولي

المصدر: دبي - بشار باغ

توقعت دراسة صادرة عن مكتب إكسبو 2020 دبي، أن يصل معدل زيارات الزائر المحلي خلال فعاليات الحدث إلى 2.6 زيارة، .

بحيث يصل إجمالي زيارات 4 ملايين زائر محلي متوقع إلى 11 مليون زيارة. ورجحت الدراسة أن يصل معدل زيارات الزائر الدولي إلى الحدث 1.2 زيارة.

بحيث يصل إجمالي زيارات 11 مليون زائر دولي متوقع إلى 14 مليون زيارة.

وفيما يتعلق بفئات الزوار، توقعت الدراسة أن تشكل المرأة 45% من إجمالي الزوار مقابل 55% من الرجال، وأشارت إلى أن جيل الألفية سيشكل 31% من الزوار المتوقعين، مقابل 23% من فئة الشباب و44% من الفئات الأخرى للبالغين.

ومن جانب آخر، نشر حساب الجناح الفرنسي في إكسبو 2020 صورة التقطتها الأقمار الصناعية التابعة للمركز الوطني للدراسات الفضائية «وكالة الفضاء الفرنسية» بتاريخ 30 يناير الماضي.

وتظهر الصورة بوضوح اكتمال قبة ساحة الوصل، كما تبرز تقدم الأعمال الإنشائية في مختلف أنحاء موقع الحدث.