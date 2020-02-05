طيران الإمارات تقدم 40 نوعا من الحلوى على رحلاتها بمناسبة الفالنتاين

المصدر: (دبي - البيان)

توفر طيران الإمارات تجربة سفر لا تنسى للمسافرين خلال الفالنتاين عبر العالم (أو ما يسمى عيد الحب).

وسوف تقدم الناقلة 40 نوعاً من الحلويات الخاصة على رحلاتها وفي صالاتها التي تنتشر عبر قارات العالم.

وسوف يقوم فريق من طهاة طيران الإمارات بتحضير حلويات خاصة بهذا الموسم لصالات الناقلة الـ41 حول العالم. ومن المقرر أن تقدم هذه الحلويات من 13 حتى 15 الجاري.

وتتضمن هذه الأصناف حلوى الباناكوتا أو الكريمة المطبوخة مع البرتقال والزنجبيل، وتقدم مع التوت والفستق في هامبورغ.

والكيكة على شكل قلب مع الفراولة الطازجة والكريمة المخفوقة في كيب تاون، وبسكويت الشوكولاتة والتوت في أوكلاند، وكعكة الشوكولاتة في ناريتا، والفراولة المغطاة بالشوكولاتة مع جوز الهند في صالات الناقلة بالولايات المتحدة.

وتقدم صالات طيران الإمارات السبع في دبي حلويات خاصة خلال الفترة نفسها.