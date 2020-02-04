1.6 مليار نمو سوق المطاعم والهدايا بالإمارات 2023

المصدر: دبي - البيان

توقعت شركة «يورومونيتور» الدولية في دراسة حديثة لها، أن تنمو سوق المطاعم والهدايا في الإمارات من 12.5 مليار دولار إلى 14.1 ملياراً بحلول 2023 بواقع 1.6 مليار، لتستقطب المزيد من الشركات المختصة في مجال تنظيم الفعاليات والضيافة والمأكولات والمشروبات؛ والتصميم الداخلي والهندسة المعمارية.

وأعلنت «ميسي فرانكفورت» تنظيم الدورة الجديدة هدايا الشرق الأوسط بالتزامن مع معرض «عالم الورق الشرق الأوسط»، الفعالية الدولية الأكبر في مجال القرطاسية والورق والهدايا والتجهيزات المكتبية على مستوى الشرق الأوسط، بالفترة من 9 ولغاية 11 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وينعقد معرض «هدايا الشرق الأوسط» في ظل التوقعات بنمو قطاعي المطاعم والهدايا بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.16% بحلول 2023.

ويستقطب المعرض شريحة واسعة من نخبة المزودين المحليين والعالميين بهدف تنشيط الحركة التجارية في مجال منتجات الهدايا.

وقال شربل عيالتوني، المتحدث باسم شركة «ستور» الإسبانية المتخصصة في مجال تصميم وصناعة وتوزيع المنتجات المنزلية:

«تتمتع قطاعات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والضيافة والمأكولات والمشروبات بدور مؤثر كبير على سوق الهدايا، ويبرز وجودنا في المنطقة كضرورة أساسية، نظراً لإمكانيات النمو الكبيرة التي تحملها أسواق دبي والسعودية».