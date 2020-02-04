9 % ازدياد معدلات البحث عن «خدمات التوصيل» في الإمارات

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت بيانات حديثة أصدرتها (SEMrush) المنصة العالمية في مجال التسويق الرقمي، عن ارتفاع معدل توجهات البحث الإلكتروني عن «خدمات التوصيل» للمقيمين في الإمارات.

حيث تصدّرت مطاعم الوجبات السريعة والزهور القائمة من حيث متوسط عمليات البحث.

وبحسب البيانات وقياساً بالعام الماضي، ازدادت معدلات البحث عن «خدمات التوصيل» في الإمارات 9% في 2019، بتقدم واضح على الهند 2.17% والمملكة المتحدة 3.39%.

وخلال الفترة بين فبراير 2016 وديسمبر 2019، بلغت عمليات البحث عن «خدمات التوصيل» في الإمارات حوالي ربع مليون عملية.

وفضلاً عن مطاعم الوجبات السريعة، برزت عمليات البحث عن خدمات تسليم الزهور والكيك بشكل واضح في الإمارات.

ومع اقتراب «الفالنتاين»، تتوقع (SEMrush) زيادة مستمرة في عمليات البحث عن «خدمات توصيل» المنتجات غير الغذائية عبر الإنترنت.