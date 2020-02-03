تنظيم برنامج للابتكار بالسعودية

المصدر: (دبي - البيان)

تنظم سامسونغ برنامجاً جامعياً للابتكار في السعودية، بالتعاون مع أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية (مسك الخيرية).

ويعتبر البرنامج جزءاً من مبادرات المسؤولية الاجتماعية المحلية من سامسونغ.

ويهدف إلى تقديم برامج تدريبية في التقنيات الحديثة وتمكين الشباب السعوديين من الحصول على مهارات أكاديمية متقدمة تساعدهم في تطوير حياتهم المهنية، ورفع مستوى الكفاءات في المملكة، ودعم توظيفهم ونموهم في المستقبل المبني على التقنية.

ويتكون منهج برنامج سامسونغ الجامعي من تدريب مكثف في مجالي تقنية إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناع.

ويأتي هذا البرنامج في مرحلة تقوم فيها التقنيات الحديثة بتغيير شتى القطاعات التقليدية ومجالات الحياة اليومية في السعودية والمنطقة العربية والعالم، وسيكون لها دور محوري في رقمنة العديد من القطاعات.