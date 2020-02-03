«دبي للسياحة» تشارك في «نيويورك تايمز للسفر»

المصدر: دبي - البيان

اختتمت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة» مشاركتها الناجحة في معرض «نيويورك تايمز للسفر 2020»، أكبر معرض للسياحة والسفر في منطقة أمريكا الشمالية.

والذي أقيم في الفترة من 24 إلى 26 يناير الماضي في مركز جافيتس للمؤتمرات في مانهاتن بنيويورك.

ولأوّل مرّة تتشارك كل من «دبي للسياحة» و«إكسبو 2020 دبي» في تقديم الرعاية الرئيسية لهذا المعرض المهم الذي زاره أكثر من 35 ألفاً، وضم أكثر من 700 عارض من مختلف قطاعات السفر والسياحة والضيافة والترفيه من حول العالم.

تأتي مشاركة «دبي للسياحة» في هذا المعرض في إطار جدول أنشطتها السنوية في المعارض والفعاليات الدولية للعام 2020، والتي تهدف إلى تعزيز حضور دبي الدولي أمام الجمهور العالمي لتسليط الضوء على مقوّمات المدينة. وتضمّن وفد دبي المشارك في المعرض مجموعة من شركاء قطاع السياحة في دبي في القطاعين العام والخاص،.

حيث وفّر لهم المعرض منصة مثالية للالتقاء مع الشركاء والمعنيين بهذا القطاع، وكذلك تعزيز الشراكات القائمة، بالإضافة إلى إقامة علاقات جديدة مع شركات ومؤسسات رائدة في مجال السفر.

فضلاً عن زيادة الوعي تجاه دبي كأفضل وجهة للسفر للزوار من منطقة أمريكا الشمالية. وتؤكد مشاركة «دبي للسياحة» في هذا الحدث، التزام دبي بتعزيز مكانة الولايات المتحدة كواحدة من أهم الأسواق المصدّرة للزوار إلى الإمارة.

والتي اختتمت عام 2019 برقم قياسي بلغ 667 ألف زائر، وبنسبة نمو بلغت 2 %، بالمقارنة مع 2018.

وقام هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي بقص شريط افتتاح المعرض في اليوم الأول، وألقى كلمة ترحيبية سلط خلالها الضوء على أهمية الولايات المتحدة بالنسبة لدبي، كما بدأ الجلسات الحوارية في الحدث.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «نحن سعداء بالمشاركة مع فريق «إكسبو» في هذا المعرض العالمي الذي أتاح لنا الفرصة لتسليط الضوء على المقوّمات السياحية التي تتمتّع بها المدينة وما يمكن أن تقدّمه لزوّارها، لاسيما خلال هذا العام الاستثنائي».