20 ألف دولار لمن يكتشف ثغرة أمنية خطيرة في "إكس بوكس لايف"

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية «مايكروسوفت» عن تقديم مكافأة مالية كبيرة تصل إلى 20 ألف دولار لمن يكتشف ثغرة أمنية خطيرة في شبكة وخدمات ألعاب الكمبيوتر التابعة لها «إكس بوكس لايف».

مشيرة إلى أن قيمة المكافأة تتحدد على أساس مدى خطورة الثغرة التي يتم كشفها ومدى اكتمال التقرير الذي يقدمه مكتشف الثغرة إلى الشركة حتى يمكن التعامل مع الثغرة بسهولة.

وذكر موقع «تك كرانش» أنه مثل كل برامج مكافآت اكتشاف الثغرات في البرامج والأجهزة الرقمية، فإن «مايكروسوفت» تبحث عن ثغرات أمنية محددة خطيرة في «إكس بوكس لايف».