"المركزي" يصدر مسكوكة تذكارية تخليداً لرحلة أول رائد فضاء إماراتي

المصدر: وام

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أنه سيصدر اليوم مسكوكة تذكارية مـن الفضة في إطار حرصه على تخليد رحلة هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي.

وسوف تطرح المسكوكة التذكارية للبيـع في المقر الرئيسي للمصرف المركزي وفروعه، حيث ستباع المسكوكة زنة 40 جراماً بسعر "300" درهم.

وقال مبارك راشد المنصوري، محافظ المصـرف المركزي: يسعدنا اليوم أن نعبر عن فخرنا بجهود أول رائد فضاء إماراتي وعربي، ونحن في المصـرف المركزي نحرص على أن نسهم في صون وتخليد هذا الإنجاز التاريخي من خلال إصدار مسكوكة تذكارية مـن الفضة.

وأضاف أن هزاع المنصوري أثبت أن الإمارات لا تعرف المستحيل وأبناء هذا الوطن قادرون على تحقيق طموح القيادة الرشيدة التي تبذل الكثير من أجل رفعة وطننا، كما نتطلع إلى إحراز المزيد من الإنجازات في كافة المجالات.