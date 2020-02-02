انخفاض صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 6.1%

المصدر: سيئول - د ب أ

أظهرت بيانات أمس انخفاض صادرات كوريا الجنوبية بوتيرة أبطأ من المتوقع في شهر يناير، لكنها مددت الركود إلى الشهر الرابع عشر على التوالي بسبب عدد أيام العمل الأقل والطلب الضعيف على الرقائق الإلكترونية.

ووفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، بلغت قيمة شحنات الصادرات 43.35 مليار دولار الشهر الماضي، بتراجع نسبته 6.1% من 46.17 مليار دولار في العام السابق عليه، بحسب ما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء. وكانت وتيرة الانخفاض أبطأ من متوسط التوقعات بتراجع نسبته 7.5% على أساس سنوي في الوقت الذي خفّت فيه وتيرة تراجع صادرات الرقائق الإلكترونية.

وانخفضت الواردات بنسبة 5.3% على أساس سنوي في يناير إلى 42.7 مليار دولار. ووصل الفائض التجاري للبلاد إلى 620 مليون دولار في يناير، مسجلاً 96 شهراً متتالياً تجاوز فيها حجم صادرات البلاد الواردات.