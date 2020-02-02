عجز الميزانية الهندية بلغ 3.8 %

المصدر: سيئول - د ب أ

أعلنت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان خفض الضرائب المفروضة على الأفراد، ووسعت نطاق نسبة العجز المسموح بها في الميزانية للعامين الماليين الحالي والمقبل لتحفيز الاقتصاد الهندي المتباطئ. جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة أمس للموازنة العامة الجديدة للبلاد أمام البرلمان.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن سيتارامان قولها إن الحكومة سوف تتجاوز العجز المستهدف في الميزانية للعام الثالث، ليصل إلى 3.8% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالنسبة المستهدفة والتي تبلغ 3.3% في العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية مارس. وجرى توسيع نطاق العجز المستهدف في ميزانية العام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من أبريل المقبل إلى 3.5%.

وجرى خفض معدلات الضريبة على دخل الأفراد في إطار جهود تحفيز الاستهلاك في الاقتصاد الذي من المتوقع أن يحقق معدل نمو 5% خلال العام المالي الحالي، وهو الأبطأ وتيرة خلال أكثر من عقد. وقالت وزيرة المالية إن الحكومة تخطط لصافي اقتراض بقيمة 5.36 تريليونات روبية في العام المالي الجديد الذي يبدأ في الأول من أبريل المقبل.