قائمة الغرامات الجديدة على ملاك وركاب الحفالات في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة "عكاظ " السعودية عن أن الهيئة العامة للنقل في المملكة أقرت أخيرا فرض العديد من الغرامات على ملاك الحافلات، إذ ستفرض غرامة قدرها 2000 ريال عند السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد قد تلحق الأذى بالركاب الآخرين، إضافة إلى تحرير مخالفات قيمتها 1000 ريال عند تحميل الركاب لحقائب وأمتعة داخل الحافلة تزيد على سعة المكان المخصص لها، إسوة بالمقرر داخل الطائرات.

ووفقا للائحة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، ستحرر غرامة قيمتها 2000 ريال على الحافلات عند عدم وقوفها في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب، و500 ريال عند عدم مساعدة السائق للأشخاص ذوي الإعاقة عند الصعود أو النزول من الحافلة، أو تدخين السائق أو السماح للركاب داخل الحافلة.

وفيما يختص بعدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها، ستحرر غرامة قيمتها 2000 ريال. أما المشاوير والرحلات الطويلة التي تبلغ مسافتها 400 كيلو متر أو أكثر، أقرت الهيئة فرض غرامة بقيمة 2000 ريال عند عدم تأمين سائق مساعد.