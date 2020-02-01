ارتفاع ارباح «سامسونغ للهندسة» بنسبة 321.1%

المصدر: (سيئول - د ب أ)

أوضحت شركة سامسونغ للهندسة الكورية الجنوبية أن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 321.1% عن عام 2019 إلى 295.6 مليار وون (248 مليون دولار).

وذكرت الشركة في بيانها الدوري أن أرباحها التشغيلية بلغت 385.5 مليار وون بحسب ما أوردته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء. وارتفعت المبيعات السنوية بنسبة 16.2 % إلى 6.36 تريليونات وون خلال نفس الفترة.

تجدر الإشارة إلى أن سامسونغ للهندسة أول شركة هندسية في كوريا الجنوبية وتأسست في عام 1970، ويقع مقرها في سيئول وهي شركة هندسة ومشتريات وبناء، وتوفر مجموعة كاملة من الخدمات الهندسية، بما في ذلك التصميم، والمشتريات، والبناء، والتكليف، الشركة لديها أعمال كثيرة في جميع أنحاء العالم ولها تواجد قوي في بعض البلدان مثل: السعودية، والإمارات، والهند، وتايلند، وترينيداد، وتوباغو، والمكسيك.