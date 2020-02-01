بيانات فصلية سلبية للإقتصاد الإيطالي

المصدر: (روما - د ب أ)

انكمش الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.3 % في الربع الرابع 2019 ليحقق نتيجة سيئة بصورة غير متوقعة بالنسبة لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وأصدر المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) أمس التقديرات المبدئية للنمو على أساس ربع سنوي.

وكانت هذه أول بيانات فصلية سلبية في البلاد منذ أكثر من عام، وأكبر انكماش فصلي في إجمالي الناتج المحلي خلال ما يقرب من سبعة أعوام. وقال المعهد إن الاتجاهات السلبية في الزراعة واستغلال الغابات وصيد الأسماك والصناعة والطلب المحلي أسهمت في انخفاض إجمالي الناتج المحلي، بينما كانت اتجاهات التصدير إيجابية. وكان المحللون في «يونيكريديت»، أكبر بنك في إيطاليا، يتوقعون نمواً بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي.