انجفاض ارباح «كوزي» اليابانية بنسبة 19%

المصدر: (طوكيو - د ب أ)

خفضت شركة مستحضرات التجميل «كوزي» اليابانية الأرباح السنوية المستهدفة لها بنسبة 19 %، مشيرة إلى انخفاض في عدد السياح القاصدين اليابان بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين. وأرجعت الشركة، ومقرها طوكيو، التراجع المتوقع في أدائها المالي إلى ارتفاع قيمة الين وارتفاع ضريبة الاستهلاك في أكتوبر.

وخفضت الشركة أرباحها الصافية المتوقعة في الربع الأول من العام حتى 31 مارس إلى 30 مليار ين، بما يقل عن تقديرات المحللين الذين استطلعت آراءهم وكالة أنباء بلومبرغ. وانخفضت أسعار أسهم كوزي بنسبة 9.1 % خلال الأسبوع الجاري، إلى جانب شركات تجزئة أخرى وشركات سياحية.

وكانت شركات التجزئة من بين المؤسسات الأكثر تضرراً في اليابان في ظل انتشار الفيروس سريعاً في الصين والعالم بصفة عامة.