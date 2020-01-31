ارتفاع أرباح شركة فولفو خلال الربع الرابع من 2019

المصدر: (استوكهولم - د ب أ)

أعلنت شركة فولفو السويدية للنقل الثقيل تسجيل ارتفاع كبير في صافي أرباحها خلال الربع الرابع، في الوقت الذي تراجعت فيه الطلبات على الشاحنات بواقع العشر.

وبلغ صافي أرباح الشركة الربعي 6.8 مليارات كرون ( 708 ملايين دولار) مقارنة بـ 2.6 مليار كرون خلال الفترة نفسها من عام 2018.

وتراجع صافي المبيعات خلال الربع الرابع بنسبة 5% ليسجل 105 مليارات كرون.

وانخفضت الطلبات على الشاحنات بنسبة 10% خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر الماضيين لتسجل 53315 شاحنة. وارتفعت الطلبات في أمريكا الجنوبية، وتشمل البرازيل، بالإضافة إلى عدة أسواق في آسيا باستثناء الهند.

وقالت الشركة، إنها قامت بتسليم 56 ألف شاحنة خلال هذا الربع الرابع، بانخفاض بنسبة 9% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

ووصف المدير التنفيذي للشركة مارتن لوندشتديت عام 2019 بعام جيد آخر، مشيراً إلى تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 432 مليار كرون، بزيادة بنسبة 11% مقارنة بعام 2018.