الأزمة في هونغ كونغ تسبّب صُـداعًـا لصناعة الساعات السويسرية

المصدر: (فيينا - د ب أ)

تسببت التوترات السياسية في هونغ كونغ، وهي سوق آسيوية رئيسة للمنتجات الراقية في انخفاض أرباح عملاقة الساعات السويسرية «سواتش» في 2019.

وانخفض صافي أرباح سواتش 13.7 %، إلى 748 مليون فرنك سويسري (768 مليون دولار). وانخفضت المبيعات بنسبة 2.7%، إلى 8.2 مليارات فرنك.

وفي النصف الثاني من العام الماضي، عندما اجتاحت هونغ كونغ احتجاجات واسعة النطاق، سجلت سواتش مبيعات في المدينة أقل بمقدار 200 مليون فرنك، مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وقالت سواتش: تتوقع إدارة المجموعة نمواً صحياً في 2020 في جميع الأسواق بالعملات المحلية، باستثناء منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.