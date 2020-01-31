انخفاض الأرباح التشغيلية لسامسونغ 34 في المئة في الربع الرابع

المصدر: (سيئول - رويترز)

تعوّل سامسونغ إلكترونيكس على تعافٍ تدريجي في الطلب على رقائق الذاكرة من مراكز البيانات وشبكات الجيل الخامس للهاتف المحمول للمساهمة في حدوث انتعاش في 2020 بعد أن سجلت الشركة أسوأ أرباح تشغيلية في أربع سنوات.

لكن في توقعات اتسمت بالتحفظ، قالت أكبر شركة في العالم لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية، إنها لا تستبعد احتمال تعثر نمو الطلب في ظل استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف وشيكة بشأن التأثير الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا الجديد في الصين وخارجها.

وأخفقت التوقعات المتحفظة في إرضاء المستثمرين الذين كانوا يأملون في توقعات أكثر إشراقاً، فانخفضت أسهم الشركة 3.2% بعد أن تراجعت 3.9% خلال الجلسة، فيما انخفض المؤشر القياسي للسوق في سيئول 1.7%. وقالت سامسونغ، إن أرباحها التشغيلية في الربع الأخير من العام تراجعت إلى 7.16 تريليونات وون (6.13 مليارات دولار) بفعل ضعف الطلب على الرقائق.