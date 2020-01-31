تنظيم الاتصالات : اتمام صفقة بيع فودافون مشروط بموافقة الجهاز

المصدر: (القاهرة - رويترز)

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر أن إتمام اتفاق بيع حصة في «فودافون مصر» لشركة الاتصالات السعودية، مشروط بموافقته النهائية على العملية.

وأضاف الجهاز في بيان صحافي، أنه في حال إتمام عملية الاستحواذ المحتملة.

فإن فودافون ملتزمة بالحصول على موافقة كتابية مسبقة منه، على أي عمليات تتعلق بالتغيير في كيانها القانوني، أو نسب المساهمين داخل الشركة، طبقاً للشروط التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.

ووقّعت شركة الاتصالات السعودية، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع فودافون العالمية، لشراء حصتها البالغة 55 % في فودافون مصر، مقابل 2.392 مليار دولار.