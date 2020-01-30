ماسك يربح 38 مليون دولار في الدقيقة

المصدر: وكالات

زادت ثروة إيلون ماسك بنحو 2.3 مليار دولار خلال ساعة واحدة أمس الأربعاء، بما يعادل 38 مليون دولار في الدقيقة، أو 633 ألف دولار في الثانية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حقق أرباحا خيالية خلال تعاملات الأربعاء بفضل ارتفاع سعر سهم شركته "تيسلا".

وقالت "بلومبرغ" إن ثروة إيلون ماسك زادت في ساعة بواقع 2.3 مليار دولار، ما يعادل نحو 38 مليون دولار في الدقيقة أو قرابة 638 ألف دولار في الثانية.

وعن السبب أشارت الوكالة إلى أن سهم "تيسلا"، التي يمتلك ماسك 22% من أسهمها"، صعد خلال تعاملات الجلسة الماضية بنسبة 12% إلى 649 دولارا للسهم.

وساهم ارتفاع سهم الشركة في نمو ثروة إيلون ماسك إلى 36 مليار دولار، وفقا لحسابات "بلومبرغ".

وتشهد أسهم شركة تسلا ارتفاعا متواصلا منذ الإعلان عن ارتفاع مفاجئ في أرباح الربع الثالث من العام الماضي، وتبلغ قيمتها السوقية الآن أكثر من 100 مليار دولار، وإذا بقيت فوق هذا المستوى خلال الفترة المقبلة، سيكون ماسك مؤهلا للحصول على أول دفعة من مكافأة طويلة الأجل ستصل بثروته إلى 50 مليار دولار، بشرط تحقيق الشركة لمستهدفاتها. ولا يحصل ماسك الآن على راتب أو مكافأة.