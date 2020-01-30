«ماستركارد» تُحفّز تمكين فتيات الإمارات في الهندسة والتكنولوجيا

المصدر: دبي- البيان

تعهّدت شركة ماستركارد بتزويد 2020 فتاةً في دبي بالمهارات المطلوبة في مهن تستند إلى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك في إطار التزامها المستمر بتمكين الفتيات والنساء في العالم من خلال برنامج Girls4Tech™ الحائز على الجوائز. وكشفت ماستركارد خلال إعلانها عن التزامها الجديد في فعالية خاصة استضافتها مدرسة فورمارك في دبي، أنها ستدير برنامجاً محلياً مخصصاً لدعم المبادرة، والتي تستمر من يناير الجاري حتى نهاية إكسبو 2020 دبي.

وطرحت ماستركارد برنامجها Girls4Tech في الإمارات للمرة الأولى 2015، بهدف إلهام الفتيات اليافعات للسعي وراء وظائف في العلوم والتكنولوجيا، وبالفعل استفادت آلاف الفتيات في الشرق الأوسط وأفريقيا من البرنامج منذ إطلاقه وحتى الآن.

وقالت بياتريس كورناكيا، النائب الأول للرئيس للتسويق والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط لدى «ماستركارد»: «إن تعزيز الشمول وتكافؤ الفرص وتمكين الفتيات من الأولويات العالمية الرئيسية بالنسبة لنا في ماستركارد. ويعد إكسبو 2020 فرصة رائعة للتأثير بشكل إيجابي وترك بصمة مهمة على جيل المستقبل من قادة التكنولوجيا.

ونأمل من خلال جهود موظفينا القائمين على تنفيذ هذا البرنامج، أن نلهم الفتيات للسعي وراء مهن في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات».

وأضافت علياء آل علي، مديرة إدارة برنامج إكسبو للمدارس لدى إكسبو دبي: «تعد المدارس جزءاً مهماً من نجاح وتراث إكسبو 2020 دبي.

وقد قمنا بإطلاع آلاف الأطفال على لمحة عن المستقبل من خلال برنامج إكسبو للمدارس خلال الفترة التي تسبق انطلاق إكسبو 2020. وسنواصل جهودنا لإلهام الجيل القادم». وأعلنت ماستركارد إطلاق النسخة العربية من البرنامج الحائز على الجوائز الذي بات يتوفر الآن بـ 12 لغة في أنحاء العالم.