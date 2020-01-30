دبي تتألق ضمن أفضل عواصم السفر 2020

المصدر: دبي - وائل الخطيب

تألقت دبي ضمن أفضل عواصم السفر 2020 وتفوقت بحسب تقرير حديث ضمن قائمة ضمت مدناً آسيوية عريقة، من بينها طوكيو وبكين وكوالالامبور ودلهي وسيئول وشنغهاي وبنوم بنه ومانيلا.

وأفاد التقرير الذي نشره موقع «توربويا» الذي أصدر قائمة بأفضل 25 مقصداً سياحياً في آسيا بأن الإمارة احتلت المرتبة الرابعة في عموم آسيا، مضيفاً أن آسيا ليست أكبر قارة على الأرض فحسب، بل الأكثر سكاناً أيضاً، وهي موطن لعدد كبير من أكثر المدن إبهاراً وجاذبية في العالم. وهذا التعدد والتنوع الهائل يعني أن لكل مدينة طابعها الخاص وملمسها وهويتها الفريدة، وكل منها تحفل بكل ما هو جديد ليكتشفها المرء حيثما حلّ.

وأبرز التقرير سطوع نجم دبي، وأهم مراحل نهضتها الحديثة التي سبقت الزمن، موضحاً أن أفق المدينة الملحمي، المنبثق من وسط الصحراء، شاهد على براعة البشرية وتفوقها في حقول الهندسة المعمارية. وهذه المدينة التي كانت يوماً مجرد قرية شاطئية وادعة، أسهمت ثروتها النفطية في نهضتها، بحيث أضحت اليوم واحدة من العواصم التجارية والثقافية ليس في الإمارات فحسب، بل والشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أن دبي تتخطى في عالميتها باستمرار حدود الممكن. وعلى هذا النحو، فهي موطن لبرج خليفة، أطول مبنى في العالم، وجزر النخيل الاصطناعية، وعلاوة على ذلك هي حلم المتسوقين، في حين أن مشاهد الطهي والحياة الليلية ممتعة من حيث ما تقدمه، وهي حافلة بتاريخها وتراثها، فيما الرمال التي لا نهاية لها من الصحراء العربية تشدّ المرء لاستكشافها.