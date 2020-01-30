«ريان أير» تعيد جدولة رحلات الصين

المصدر: (دبلن - د ب أ)

حذرت شركة الطيران منخفض التكاليف الإيرلندية ريان أير هولدنجز من اللجوء إلى إعادة هيكلة رحلاتها الجوية خلال فصل الصيف المقبل مع شطب عدد من الوظائف وإغلاق بعض قواعدها بسبب استمرار منع تشغيل الطائرات طراز بوينغ 737 ماكس لأسباب تتعلق بالسلامة الجوية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، أمس، عن إيدي ويلسون الرئيس التنفيذي لشركة ريان أير قوله في مذكرة لموظفي الشركة، إنها ستعيد جدولة رحلات الصين مع تقليل عدد طائراتها العاملة بمقدار 10 طائرات، حيث تتوقع عدم استلام طائرات 737 ماكس وإعادة تشغيلها قبل سبتمبر أو أكتوبر المقبلين على أقرب تقدير.

كان ريان أير تخطط لتشغيل 58 طائرة من طراز 737 ماكس في فصل الصيف، لكنها في ديسمبر المقبل خفضت العدد إلى 10 طائرات فقط. كما خفضت الشركة عدد وظائف الطيارين وأطقم الضيافة وأغلقت أو خفضت عدد قواعدها بعد تراجع الطلب على تذاكر الطيران في أوروبا بسبب قضية الطائرة 737 ماكس.

وستعلن الشركة قرارها بشأن إغلاق القواعد وشطب الوظائف خلال فبراير المقبل.