توقع برفع معدل ارباح أصحاب العقارات بنحو 39%

المصدر: (دبي - البيان)

كشفت «جيستريدي - دبي»، المتخصصة في إدارة منازل العطلات، عن أهم الأحداث التي يجب على أصحاب المنازل والمستثمرين العقاريين التطلع لها هذا العام مع أجندة الفعاليات الحافلة في دبي ومع التوقعات بأن يُحدِث مهرجان مفاجآت صيف دبي ومهرجان طيران الإمارات لموسيقى الجاز زيادة كبيرة في أعداد الزوار من العالم فإن أصحاب العقارات يقفون أمام فرصة لرفع معدل الأرباح بنحو 39% مقارنة بما قد يحصلون عليه خلال أسبوع عادي.

ومن خلال الاستفادة من البيانات التي قدمتها «AirDNA» والتي تقوم بتحليل أداء أكثر من 10 ملايين من منازل العطلات في 80 ألف مدينة حول العالم.