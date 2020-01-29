إطلاق منصة باك لايت إنتلجنس

المصدر: (دبي - البيان)

أبرمت باك لايت ميديا، شراكة مع آي كيو داتا لإطلاق منصة باك لايت إنتلجنس المبتكرة لقياس الإعلانات الخارجية، وستزود المنصة المُعلنين في دبي وأبوظبي ببيانات قياس حديثة لتوجهات الجمهور مع إمكانية معرفة من يشاهد محتواهم الإعلاني بشكل أوضح، وإيجاد أفضل السبل لاستهداف الشريحة السكانية المناسبة.

وستستفيد المنصة من 1.2 مليار إشارة تحديد موقع للهواتف المحمولة شهرياً، والتي يتم توليدها في الإمارات، لتقوم بعدها بتحديد مكان الإشارات على شبكة باك لايت ميديا لتزويد المُعلنين بمجموعة شاملة من البيانات المعنية بكل حملة إعلانية.