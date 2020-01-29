فندق أسترالي يتيح لنزلائه النوم وسط الأسماك

المصدر: دبي - وائل الخطيب

النوم وسط الأسماك تجربة لا تنسى، في أول فندق تحت الماء في أستراليا على مقربة من الحاجز المرجاني العظيم، حيث ذكر تقرير حديث نشرته مجلة «كونديه ناست تنرافلر» أن فندق (Reefsuits) تم افتتاحه في ديسمبر الماضي، ويتكون من جناحين معلقين تحت عوامة، وتديره شركة «كروز وايت صندايز» للسياحة الفاخرة، والوصول إليه يستغرق مدة ساعة ونصف الساعة من بريسبان إلى شاطئ إيرلي، ثم رحلة أخرى بالقارب لمدة 3 ساعات إلى الشعاب المرجانية.ويمكن مراقبة 1500 نوع من الأسماك والسلاحف، وسمك الراي اللاسع، وحتى وحوش البحر من النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف.

وفي 2019، شهدت المنطقة عدداً غير مسبوق من التطورات السياحية الجديدة. إذ قامت حكومة كوينزلاند في محاولة لإعادة إحياء المنطقة، بضخ 25 مليون دولار في مناطق جذب جديدة، كالفنادق الفاخرة مثل «إنتركونتيننتال هايمان آيلاند ريزورت» الذي أعيد افتتاحه حديثاً، ومعرض تحت الماء بـ6 منحوتات، ومتحف دائم تحت الماء -الأول من نوعه في نصف الكرة الجنوبي- من المقرر افتتاحه مارس المقبل.

وأدى إطلاق منصة عوامات «كروز وايت صندايز» بكلفة 8 ملايين دولار، وهي منصة عائمة من طابقين تبلغ مساحتها 6000 قدم مربعة تحمل اسم «ريف وورلد»، ديسمبر الماضي إلى جذب 300 زائر إضافي للشعاب المرجانية للغوص والغطس.