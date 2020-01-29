طيران الإمارات «أفضل ناقلة في العالم» 2019

المصدر: دبي - البيان

نالت طيران الإمارات لقب «أفضل ناقلة في العالم» و«أفضل درجة أولى» ضمن جوائز «ألترا 2019»، التي تمنح بناءً على تصويت مئات الآلاف من قرّاء مجلتي «تليغراف» المتخصصتين في السفر الفاخر «ألترا ترافل المملكة المتحدة» و«ألترا ترافل الشرق الأوسط».

وتسلّم عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، الجائزتين خلال الحفل الذي أقيم في فندق «إميرالد بالاس كمبينسكي» في دبي، بحضور نخبة من خبراء صناعة السفر. وعكست الجائزتان التزام الناقلة المستمر بالاستثمار في منتجات وخدمات مبتكرة تشمل أسطولها وشبكتها.

وقال الرضا: «تعكس الجائزتان رضا عملائنا وآراءهم الإيجابية، وسوف نواصل تطوير جميع منتجاتنا وخدماتنا في الأجواء وعلى الأرض لتوفير تجربة سفر مخصصة وممتعة ومريحة وفعّالة لهم. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر موظفينا على مساهماتهم وحرصهم على تقديم الأفضل للمسافرين بما يتوافق مع وعد علامتنا التجارية ويساعدنا على نيل ثقة المسافرين».

واختتمت طيران الإمارات عام 2019، الذي كان حافلاً بمبادرات أصبحت نماذج تحتذى في المنتجات والخدمات، لتوفير تجربة سفر لا تُضاهى لعملائها، وتعمل الناقلة باستمرار على إيجاد طرق تجعل تجربة عملائها على الأرض أكثر سلاسة، إذ افتتحت العام الماضي أول محطة خارج مطار دبي الدولي لإنجاز إجراءات ركاب الرحلات البحرية الذين يتابعون سفرهم على رحلات الناقلة، وبدأت في استخدام القياسات البيومترية وتقنية التعرف على الوجه عند بوابات المغادرة للعملاء الذين يسافرون من دبي إلى أي من وجهات الناقلة الـ12 في الولايات المتحدة، ما يختصر الوقت المستغرق في عمليات التحقق من الهوية، وتعمل على تطوير هذه التقنية لتوفير خدمة أفضل للعملاء في 2020.