برج العرب.. «الفندق الأفضل عالمياً»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة جميرا العالمية، المتخصصة بإدارة الفنادق العالمية الفاخرة، والعضو في «دبي القابضة»، فوز فندق برج العرب بجائزتي «أفضل فندق في العالم» و«أفضل فندق في الشرق الأوسط» خلال حفل توزيع جوائز «ألترا ترافيل» في قطاع السفر الفاخر للعام الثاني على التوالي، أول من أمس خلال حفل «ألترا ترافيل» السنوي الذي أقيم في فندق «إميرالد بالاس كمبينسكي» دبي.

وقال جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: «نفخر بالشهرة العالمية التي اكتسبها برج العرب على مر السنين، والتي جعلته واحداً من أكثر الفنادق رقياً وفخامة في العالم، وينطوي نيل الفندق لهاتين الجائزتين على خصوصية كبيرة بالنسبة لنا، كونه يأتي مباشرة بعد احتفاله بمرور 20 عاماً على ميلاده. ولا شك أن برج العرب هو خير مثال عن قدرة دبي على الابتكار وتخطي التوقعات ورسم ملامح جديدة للريادة والتفوق».

مكانة

وأشار أنتوني كوستا، نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة جميرا والمدير الإداري لبرج العرب: "يجسد الفندق مكانة دبي الرائدة وإرثها العريق، ويلعب دوراً رئيساً في ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أشهر الوجهات العالمية الواجب زيارتها.

ويشرفنا التكريم للعام الثاني على التوالي، وسنحرص على تعزيز مكانتنا الرائدة في قطاع الضيافة، وسنواصل تركيزنا العميق على تمكين زوارنا من شتى أرجاء العالم من الحصول على ذكريات لا تنسى وتجارب استثنائية بكل المقاييس».