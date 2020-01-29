سكان الإمارات يفضلون أطباق البوكي والأساي

المصدر: (دبي - البيان)

سلط تطبيق «أوبر إيتس» الضوء على الأطعمة التي تتزايد شعبيتها بشكل كبير خلال 2020، متوقعةً تزايد شعبية بعض أصناف المأكولات خلال العقد الجديد.

وأوضح أن سكان الإمارات يفضلون الأطباق الباردة مثل البوكي والأساي، التي تتميز بطعمها الشهي وشكلها الرائع، فاحتلت البيتزا صدارة القائمة باعتبارها الوجبة الأكثر طلباً طوال العام، وشملت قائمة الأطعمة الأكثر شعبية في الدولة في 2019، الشاورما والتاكو والفلافل والثوم والحلومي والحمص والفشار. وأفاد التطبيق بأن بذور الكتّان ستكون من الأصناف المفضلة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا خلال 2020، مع ترجيحه استمرار عشق نكهة الثوم، وسيكون الكاكاو الإضافة الأكثر شعبية فوق أطباق الأساي، لاسيما أنه جاء ضمن قائمة الخمسة الأوائل، التي تضمنت الكمبوتشا وفطر الشان تريل، مقابل أن صلصة سريراتشا والقلقاس والماتشا والتوفو والكيمتشي ستكون ضمن الأطعمة التي تتناقص شعبيتها في 2020.