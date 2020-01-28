بدء تراخيص محلات الـ 24 ساعة في مكة المكرمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت أمانة العاصمة المقدسة عددا من رخص مزاولة النشاط لمدة 24 ساعة للمحلات التجارية في مواقع متفرقة بمكة المكرمة.

وذكرت صحيفة "عكاظ " أن أمانة العاصمة المقدسة طبقت ضوابط تشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة لتلبية احتياجات سكان العاصمة المقدسة وتحسين جودة الحياة.

وأوضحت الأمانة أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية ممن تنطبق عليهم الضوابط والاشتراطات البلدية التقدم إلى البلديات الفرعية بمكة المكرمة التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني بطلب إصدار الترخيص اللازم، أو من خلال بوابة «بلدي» بعد اكتمال ضوابط التصريح واحتساب المقابل المالي، للبدء في ممارسة الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة.

وبينت الأمانة أن الأنشطة المستثناة من المقابل المالي هي الصيدليات وقصور الأفراح والاستراحات والأنشطة الطبية والتعليمية، ومحطات الوقود ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، والفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات وما في حكمها.