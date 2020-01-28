سوريا تضبط أكبر عملية تهريب مخدرات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أنها ضبطت أكبر عملية تهريب مخدرات‘ شملت طناً ونصف الطن من المواد المخدرة مهربة ضمن سيارة لنقل الخضار في ريف درعا، واصفة إياها بأكبر عملية تهريب في المنطقة الجنوبية.

وكشفت الوزارة أن المواد المصادرة تضم حبوبا، إضافة إلى مخدر الحشيش، ضمن سيارة لنقل مادة البصل كانت متوجهة من محافظة درعا إلى محافظة السويداء.

وأضافت أن من ضمن المواد 500 كيس من حبوب الكبتاغون المخدر، وفي كل كيس نحو ألف حبة و8516 كيسا من الحشيش بأسماء شائعة.

وأشارت الوزارة إلى أن: "الجهات المختصة قامت بحجز المركبة المستعملة في عمليات النقل أصولا وتوقيف المتورط بالتهريب وتحويله إلى القضاء المختص".

بينما ذكرت إذاعة "شام إف إم" المحلية أن "الجهات المختصة في حمص ضبطت سيارة شاحنة محملة بمليون و 115 ألف حبة من الكبتاغون المخدرة، بالإضافة إلى كمية أخرى من الحشيش المخدر".

وقالت إن تلك الكميات كانت مخبأة ضمن خزاني الوقود والمياه وأحد إطارات الشاحنة، وذلك في منطقة خربة البطميات شرقي مطار السين.