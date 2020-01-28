«المغامرات العربية» تحصد أرفع جائزة في «سفر الحوافز»

المصدر: دبي - البيان

فاز قسم سفر الاجتماعات والحوافز والمناسبات في شركة المغامرات العربية التابعة لمجموعة الإمارات بجائزة «كريستال» التي تنظمها جمعية سفر الحوافز الراقي، نظراً لتميزه في سفر الحوافز لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط. جرى تكريم الشركة بالجائزة للمرة الثانية خلال 3 سنوات، عن إنجازها تصميم وتقديم تجارب متميزة للمستشارين ذوي الأداء العالي لشركة مالية أمريكية خلال الحدث الذي أقامته في دبي واستمر أياماً عدة.

وتعد جائزة كريستال أرفع تكريم في صناعة سفر الحوافز العالمية. شهد الحدث سفر 270 ضيفاً من الولايات المتحدة إلى الإمارات، حيث نظمت لهم فعاليات متنوعة، شملت درساً في تحضير الطعام العربي بإشراف طهاة محترفين، وحفلاً موسيقياً ساهراً على الكثبان الرملية في محمية دبي الصحراوية، بالإضافة إلى حفل عشاء فاخر، فيما أثبتت المغامرات العربية في اليوم الأول قدرتها على التعامل مع الظروف غير المتوقعة، حيث نجحت في تغيير مكان إحدى الفعاليات خلال 24 ساعة بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة.