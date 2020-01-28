«جينيتك» تتوقّع تنامي دور الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «جينيتك»، المتخصصة في توفير تكنولوجيا الحلول الأمنية الموحدة والسلامة العامة وعمليات استقصاء الأعمال التجارية أمس، أفضل 5 توقعات لقطاع الأمن المادي خلال 2020 في الذكاء الاصطناعي والتعرف على الوجه وإدارة الهوية وسلسلة «البلوك تشين» والأمن الإلكتروني.

وفي الذكاء الاصطناعي، توقع التقرير الاستمرار في التعلم الآلي وتحقيق خطوات كبيرة في قطاع الأمن، من خلال مساعدة المدن ومنفذي القانون على نشر مواردهم المادية بشكل أكثر كفاءة استناداً إلى الاتجاهات المتوقعة في الجريمة. وسيكون التعلم الآلي عاملاً في مساعدة أنظمة التعرف على لوحات السيارات بأن تصبح أفضل من أي وقت مضى عند التعرف على الأشخاص، ورفض القراءات السيئة، والتعرف على حالة أصل اللوحة وأكثر من ذلك.

وفيما يخص التعرف على الوجه والخصوصية، يرى التقرير أنها وسيلة قوية لتعزيز الكفاءة والأمان، مبيناً أن البعض يعتبره انتهاكاً لخصوصية الأفراد. وأكد الاستمرار في تحسين التكنولوجيا للقضاء على التحيزات، فالحلول المطورة باستخدام نهج الخصوصية حسب التصميم ستساعد على تقليل المخاوف وزيادة الحماية.

وبخصوص إدارة الهوية الشخصية، أفاد التقرير بحاجة المنظمات للتحكم في الوصول لمنشآتها ومرافقها، حيث يتعين على الشركات التي لا تملك ميزانية للاستثمار في التطبيقات المخصصة المُكلفة إلى الاعتماد على العمليات التي لا يمكن تعقبها وتؤدي إلى الكثير من التفاعلات البشرية لمنح وإلغاء الوصول للمرافق والمنشآت الآمنة الخاصة بهم.

وأوضح التقرير أن سلسلة «البلوك تشين» ترتبط عادةً بالعُملة المشفرة، وعند استخدامها كتقنية أمنية، يمكن لها منع العبث بالفيديو وأدلة التحكم وأنظمة إدارة الهوية؛ لقدرتها على تتبع مسار التفاعلات في الملفات الرقمية، وتحديد ما إذا كان قد تم العبث بالملف، ثم تقديم معلومات حول مكان وزمن حدوث التلاعب.

وتوقع التقرير أن يبقى الأمن الإلكتروني تحدياً كبيراً بالنسبة لصناعة الأمن المادي في 2020، فمع قيام الشركات بجمع المزيد من البيانات، سيكون لديها المزيد منها لحمايتها.