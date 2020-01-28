تدهور ثقة الشركات الألمانية

المصدر: (برلين - رويترز)

أظهر مسح أمس، أن ثقة الشركات الألمانية سجلت تدهوراً مفاجئاً في يناير الجاري في ظل توقعات أكثر قتامة، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سجل بداية بطيئة في 2020 بعدما تفادى ركوداً في العام الماضي بصعوبة.

وقال معهد «إيفو»، إن مؤشره لمناخ الأعمال نزل إلى 95.9 من 96.3 في ديسمبر الماضي، وتخالف القراءة المسجلة في يناير متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لارتفاع عند 97.0.

وقال رئيس «إيفو»، كليمنس فوست: «الاقتصاد الألماني يبدأ العام بشكل حذر»، مضيفاً أن الشركات أضحت أكثر تشاؤماً فيما يخص توقعاتها، ولكن تقييم الوضع الحالي تحسّن قليلاً.