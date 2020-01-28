المصدر: (واشنطن - رويترز)

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في ديسمبر الماضي، متأثرةً بنقص في الوحدات الأرخص، لكن سوق الإسكان تظل مدعومة بتدني أسعار الرهن العقاري.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس، إن مبيعات المنازل الجديدة انخفضت 0.4% إلى وتيرة معدلة بضوء العوامل الموسمية بلغت 694 ألف وحدة، مع انخفاض المبيعات في الجنوب إلى أدنى مستوى في أكثر من عام، وهذا هو التراجع الشهري الثالث على التوالي في المبيعات.

وجرى خفض وتيرة مبيعات سابقه نوفمبر إلى 697 ألف وحدة من 719 ألف وحدة في القراءة السابقة. وتركزت مبيعات الشهر الماضي في شريحة 200 إلى 749 ألف دولار. وشكلت مبيعات المنازل التي يقل سعرها عن 200 ألف دولار، وهي الشريحة الأعلى طلباً، 10% من المبيعات.

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 11.1% من مبيعات سوق الإسكان، 1.5% إلى معدل يبلغ 730 ألف وحدة في ديسمبر الماضي. وعن كامل 2019، زادت المبيعات 10.3% إلى 681 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى منذ 2007.