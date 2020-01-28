طرق الاحتيال تستهداف الأفراد

المصدر: (دبي - البيان)

أشار تقرير حديث، إلى أنه تم استهداف حوالي 90 % من المنظمات العالمية عن طريق احتيال البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال، وهجمات التصيد العشوائي، بما يعكس تركيز المخربين على استهداف الأفراد وتعريضهم للخطر.

جاء ذلك في النسخة السادسة من التقرير السنوي «حالة التصيد الاحتيالي الإلكتروني 2020»، الصادر عن «بروف بوينت»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، أمس، والذي يقدم نظرة متعمقة حول وعي المستخدم بالتصيد الاحتيالي، ومواطن الضعف والقوى. وبحسب التقرير، أفاد 78 % بأن برامج التدريب على الوعي الأمني، أسفرت عن انخفاض هجمات لتصيد الاحتيالي بشكل ملحوظ.

ويركز التقرير على فحص وتقييم البيانات العالمية من حوالي 50 مليون هجوم تصيد محاكي، تم إرساله من قبل عملاء «بروف بوينت» في عام واحد، مع ردود استبيان الجهات الخارجية من أكثر من 600 متخصص في مجال أمن المعلومات في الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وإسبانيا والمملكة المتحدة. ويحلل التقرير المعرفة الأساسية للأمن السيبراني لأكثر من 3500 من البالغين العاملين، الذين تم استهدافهم في هذه البلدان.