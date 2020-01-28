مطار العاصمة الألمانية الجديد يبحث عن حشود بالآلاف لاختبار التشغيل التجريبي

المصدر: (برلين - د ب أ)

يبحث مطار العاصمة الألمانية الجديد عن حشود بالآلاف للمشاركة في اختبار التشغيل التجريبي للمطار. وأعلن مشغلو المطار، أمس، أنهم يبحثون عن نحو 20 ألف شخص للمشاركة في التشغيل التجريبي للمطار ما بين الفترة من 23 يونيو و15 أكتوبر المقبلين.

كما يبحث المشغلون عن نحو 900 فرد للمشاركة في تشغيل تجريبي لمحطة القطار أسفل المطار في 29 أبريل المقبل. وبحسب البيانات، فإن إجمالي أيام التجريب التشغيلي تبلغ 30 يوماً.

وقال رئيس المطار، إنجلبرت لوتكه دالدروب من باحة المطار: «الاهتمام بالمشاركة كبير... آلاف الأشخاص يتفقدون الآن صفحتنا على الإنترنت». ومن المنتظر أن يختبر المشاركون خلال فترة التجريب عملية تسجيل إجراءات الوصول وبوابات التفتيش، والدخول إلى مناطق انتظار الصعود إلى الطائرات.

كما سيُجرى اختبار عملية الوصول إلى المطار والإجلاء من الصالات ومواقف استثنائية أخرى. ومن المقرر افتتاح المطار الجديد يوم 31 أكتوبر المقبل عقب إرجاء استمر نحو 9 سنوات.