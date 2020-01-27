فجوة الابتكار تُعيق نمو الشركات

المصدر: (دبي - البيان)

أظهرت دراسة أجرتها شركة «أكسنتشر»، أن غالبية الشركات تعاني محدودية النمو نتيجة الفجوة في الابتكار.

وعبّر معظم الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الدراسة عن ثقتهم القوية في فعالية أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بمؤسساتهم، في الوقت الذي يكافح البعض منهم لتحقيق مستويات متميزة من الابتكار تدفع نحو زيادة النمو والإيرادات.

وقال بول داغرتي، كبير مسؤولي التكنولوجيا والابتكار في «أكسنتشر»: تخاطر معظم الشركات بفقدان نمو كبير محتمل في إيراداتها المستقبلية بسبب الفجوة بين القيمة المتوقعة والقيمة المتحققة لاستثماراتها التكنولوجية.