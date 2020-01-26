السعودية .. 11 موظف بلدية يرسون مشاريع وهمية على أقاربهم بـ22 مليوناً

المصدر: البيان الإلكتروني

تحقق السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية مع موظفين في إحدى البلديات ، بتهمة إرساْء مناقصات وهمية على آقاربهم بمبالغ كبيرة.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" فإن الجهات المعنية باشرت التحقيق مع 11 موظفاً في بلدية بيش، بينهم رئيس بلدية مكلف سابق، ورؤساء أقسام، وموظفون.

ونقلت الصحيفة عن مصادر - لم تسمها - قولهم أنه يجري التحقيق مع الموظفين في تهم مالية، وتوقيع شيكات بمبالغ تصل إلى 22 مليون ريال صرفت على مشاريع صيانة غير موجودة على أرض الواقع، إضافة إلى استغلال المكانة بترسية مشاريع لمؤسسات تعود لأقارب موظفين في البلدية ومؤسسات لا تملك عمالة أو عمالة محدودة.

وطبقا لتلك المصادر فإن الموظفين ورؤساء الأقسام وقعوا إقراراً بإيجاد المشاريع خلال شهرين منذ بدء التحقيق معهم، إلا أنهم عجزوا عن إيجادها على أرض الواقع، وإجابة لجان التحقيق التي تحفظت على شيكات مالية موقعة حول مساءلتهم عن أوجه صرف الـ22 مليون ريال.

من جانبه، أكد رئيس بلدية بيش المهندس رمزي دغريري أن «التحقيقات لا تزال جارية لدى الجهات المختصة»، فيما قال أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان لـ«عكاظ» إن التهم تمت مباشرتها من قبل الجهات الرقابية المختصة.